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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأرز غير متاح الآن على بطاقات التموين| لماذا تم رفعه من السلع المدعمة؟

الأرز
الأرز

أعلنت وزارة التموين أن سلعة الأرز أصبحت غير متاحة على بطاقات التموين ، ولكن سيتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية بسعر 22 جنيها للكيلو.

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ويتساءل الكثير عن سبب رفع الأرز من بطاقات التموين ضمن السلع التموينية المدعمة بسعر 12.5 جنيه للكيلو، فأجابت عنه وزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي قائلة إن الدعم المقرر في البطاقات يبلغ 50 جنيها للفرد الواحد  للبطاقة 4 أفراد و 25 جنيها بما يزيد عن ذلك.

الأرز 

سكر وزيت

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  الـ 50 جنيه المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيها ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه.

طرح الأرز في المجمعات

وأشار وزير التموين إلى أنه يتم طرح الأرز بالمنافذ التموينية التابعة للوزارة بسعر يتراوح من 20 و 22 جنيها للكيلو.

فارق نقاط الخبز

ومن جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير ، أنه الفرد المقيد على البطاقة التموينية يستطيع الحصول على سلعة الأرز ضمن منظومة فارق نقاط الخبز.

الأرز 

وأشار إلي  أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي مدة 3.3 شهراً، كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ شهر سبتمبر القادم مما يعزز من حجم المخزون الاستراتيجي

يذكر أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، نفى ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول، تواصل المركز مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وقد تم نفي تلك الأنباء.

 وأكدت الوزارتان، أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول، وشددتا على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكل محافظات الجمهورية.

 وأشارتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لمدة 3.3 شهر، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقي لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، فضلاً عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلي الجديد من الأرز، والذي سيسهم أيضاً في تأمين المخزون الاستراتيجي، وناشدتا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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الأرز غير متاح الآن على بطاقات التموين| لماذا تم رفعه من السلع المدعمة؟

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