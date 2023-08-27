انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الأرز الأبيض والشعير اليوم الأحد

تشهد أسعار الأرز انخفاض تدريجي بالأسواق نتيجة لتوافر المعروض أمام المواطنين، بعد ارتفاعات متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية حتى وصل إلى أعلى مستوياته وسجل سعره 35 جنيهًا.

سعر الأرز السائب

يسجل أعلى سعر للأرز السائب 22 جنيهًا للكيلو ويبدأ من 18 جنيهًا

سعر الأرز المعبأ

يتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ بين 19 - 23 جنيهًا

سعر الأرز الأبيض

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح ما بين 16-17 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر الأرز الأبيض عريض الحبة بين 18 - 19 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير

كما يتراوح سعر الطن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 11 - 12 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر أرز الشعير عريض الحبة بين 12- 13 ألف جنيه في مختلف المضارب على مستوى الجمهورية.



من جانبه، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.

توافر كافة السلع

وشدد على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لمدة 3.3 شهر، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقي لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، فضلاً عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلي الجديد من الأرز، والذي سيسهم أيضاً في تأمين المخزون الاستراتيجي، وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جانبه، أوضح رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أن أسباب تراجع الأرز في الأسواق، بسبب ضخ كميات كبيرة من الأرز المستورد في الأسواق، بالإضافة إلى إقبال المواطنين عليه بسبب جودته العالية.

وأشار شحاتة إلى أن استهلاك المواطنين لمنتج الأرز قل بنسبة 25% خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعره.

