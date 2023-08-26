رد قوي من الحكومة على نقص الأرز بالأسواق والمنافذ.. اعرف حقيقة الأمر

تبذل الدولة جهودا كبيرة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطن، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ومن أهم السلع الاساسية التي توفرها الدولة للمواطن هو الأرز الأبيض، الذي يعد سلعة أساسية للمواطن، ولكن ساد حالة من القلق بين الكثير من المواطنين بعد تداول أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.

الأرز

الأرز يكفي لــ3 أشهر

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول، تواصل المركز مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وقد تم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان، أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول، وشددتا على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكل محافظات الجمهورية.

وأشارتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لمدة 3.3 شهر، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقي لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، فضلاً عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلي الجديد من الأرز، والذي سيسهم أيضاً في تأمين المخزون الاستراتيجي، وناشدتا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

الأرز

الموسم الجديد

يشار إلى أنه في يوليو 2023 قد كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية توفير كافة السلع الأساسية وطرحها على بطاقات التموين وأن الأرز يكفي لمدة 4 أشهر، ومن المفترض أن يبدأ الموسم الجديد يبدأ في شهر سبتمبر مما يعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة كما يوجد كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول أفريقية بالإضافة إلى ‏دولة الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

وتطرح الوزارة الأرز على بطاقات التموين لما يقرب من 64 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية بجانب طرح الأرز بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكان قد وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو 2023 وزارة التنمية المحلية والمحافظين باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع وتوفيرها.

كما شدد رئيس الوزراء، على ضرورة متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية بالدولة.

كما وجه مدبولي مختلف الأجهزة المختصة بالرقابة على الأسواق بتكثيف حملات المتابعة للسلع لا سيما التي يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، مع ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، كما تطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف المحافظات خاصة ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

الأرز

جهود لتوفير الارز

و تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية من خلال ما يقرب 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

ويتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تطرح الوزارة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، في يوليو 2023 أن هناك انخفاض في سعر الأرز بالأسواق خلال الفترة الحالية بنسبة كبيرة بعد نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في استيراد كميات أرز أبيض من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين من السلعة بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية .

وأشار خلال تصريحات له: انخفض سعر طن الأرز الشعير في الأسواق بأسعار تتراوح من 13 ألف إلى 14 ألف جنيه بعدما كان بـ 20 ألف جنيه لطن الأرز الشعير ، كما انخفض سعر طن الأرز الأبيض "جملة " بأسعار تتراوح من 18 ألف إلى 20 ألف جنيه للطن بدلا من 26 ألف و28 جنيه الف جنيه للطن ، أيضا انخفاض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الى 20 و23 جنيها للكيلو بدلا من 30 و35 جنيها لكيلو الأرز الأبيض المعبأ وذلك نتيجة الخطوات التي اتخذتها وزارة التموين في استيراد الأرز من الخارج والتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة .

وأضاف: تستمر الوزارة في استيراد الأرز لضرب أي محاولة للاحتكار من قبل بعض المغرضين ،بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية الأمر الذى أدى الى حدوث طفرة كبيرة في الأرز وينعكس بشكل إيجابي فى السعر النهائي لصالح المستهلك.