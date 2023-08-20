ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأرز يوميا؟.. مفاجآت

الأرز من أكثر الوجبات انتشارا بشكل كبير وواسع في جميع أنحاء العالم، وهو متواجد في كل مكان ، و هو من النشويات الهامة ويحتاجها الجسم بالإضافة لاحتوائه على فوائد قيمة جداً، ويعتبر غذاء مقوي جداً للصحة.. نرصد فوائد غير متوقعة للأرز علي الجسم وفقا لموقع everydayhealth

فوائد تناول الارز يوميا:

يعزز العظام

يوجد في الأرز الأبيض ،من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام. لكن أحد المغذيات الرئيسية المجهولة لصحة العظام، المنغنيز، الكالسيوم وفيتامين د والحرص على تناول الأرز الأبيض قد يوفر ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بصحة العظام



يزود الجسم بالطاقة:



الأرز غني بالكربوهيدرات وهو وقود مهم للجسم، يمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها للقيام بالأنشطة اليومية والتحرك ،يحتوي على فيتامينات ومعادن: الأرز غني بالفيتامينات مثل فيتامين B1 و B6 والنياسين، والتي تلعب دورًا هامًا في صحة الأعصاب ودورة الدم كما أنه يحتوي على المعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، التي تدعم صحة العظام والأسنان.



تقليل مخاطر السمنة:



الأرز هو نوع من الكربوهيدرات المعقدة التي يحتاج الجسم وقتًا أطول لهضمها هذا يعني أنه يشبعك لفترة أطول، مما يقلل من فرص تناول الوجبات السريعة وحاجتك للوجبات الخفيفة بشكل عام بالإضافة إلى ذلك، فإن استهلاك الأرز بشكل مناسب يمكن أن يساعد في تحقيق وزن صحي وتقليل مخاطر السمنة.

زيادة الشعور بالسعادة:

الأرز يحتوي على مادة كيميائية تسمى “السيروتونين” تلعب دورًا هامًا في تحسين المزاج والشعور بالسعادة لذلك، تناول الأرز يمكن أن يساعد في التخلص من الشعور بالتوتر والقلق وتحسين المزاج بشكل عام.

مناسب للرياضيين:



مناسب لأولئك الرياضيون الذين يحتاجون إلى الطاقة بشكل كبير، أو الأفراد الذين لديهم وظائف شاقة

وهو أحد المغذيات الرئيسية الثلاثة التي نحتاج إلى استهلاكها يوميًا ،وتعتبر الكربوهيدرات من المغذيات المهمة التي تحتاجها أجسامنا للطاقة وإنتاج الهرمونات والوظيفة الإدراكية.