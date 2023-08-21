انخفاض جديد يضرب سوق الأرز.. اعرف الكيلو السائب والمعبأ وصل كام؟

انخفضت أسعار الأرز خلال الفترة الحالية ليصل سعر الكيلو إلي 18 جنيهًا للكيلو بعد أن وصل سعره منذ شهر إلي 35 جنيهًا للكيلو بالأسواق للمستهلك ويرجع ذلك إلي عدة أسباب لعل أبرزها زيادة المعروض من الأرز بالأسواق ، فالأسعار الحالية تسجل تراجعا بنحو 40% عما كانت عليه قبل 3 أشهر مضت.

أسعار الأرز السائب

يسجل أعلى سعر للأرز السائب 22 جنيهًا للكيلو ويبدأ من 18 جنيهًا

سعر الأرز المعبأ

يتراوح سعر كليو الأرز المعبأ بين 19 - 23 جنيهًا

سعر الأرز الأبيض

سعر الأرز الابيض رفيع الحبة يتراوح ما بين 16-17 ألف جنيه للطن، فيما ستراوح سعر الأرز الأبيض عريض الحبة بين 18 - 19 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز الشعير

كما يتراوح سعر الطن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 11 - 12 ألف جنيه للطن، فيما يتراوح سعر أرز الشعير عريض الحبة بين 12- 13 ألف جنيه في مختلف المضارب على مستوى الجمهورية.



وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن أسعار الأرز انخفضت انخفاض كبير ، لافتا إلي أنه يتوقع مزيد من التراجع خاصة فى ظل اقتراب موسم حصاد الأرز



انخفاض أسعار الأرز

وأشار أبوصدام خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن السبب الأساسي في انخفاض أسعار الارز ، هو عرض كميات كبيره من الأرز المستورد الذي ساهمت في انخفاض الاسعار واجبار مخزني الارز لطرح كميات كبيره من الارز المخزن للبيع خوفا من تدني اسعاره وتعرضهم لخسائر كبيره بالإضافة الي قرب ميعاد حصاد الارز في شهر سبتمبر المقبل مع وجود كميات كبيره من الارز كمخزون استراتيجي تطرح علي بطاقات التموين وفي السلاسل التجاريه والمجمعات الاستهلاكية باسعار تنافسيه



وأكد أنه كلما اقترب موسم حصاد الارز كلما انخفضت اسعاره متوقعا ان يصل كيلو الارز الأبيض للمستهلك في أكتوبر القادم الي 15 جنيه للكيلو ، متوقعا انتاج محلي من الارز الشعير يقارب 7 مليون طن لزراعة مساحات ارز بالمخالفه هذا العام اكثر من العام الماضي بالإضافة الي المساحات المحدده من الحكومة .



وتوقع "نقيب الفلاحين " انتاج ما يقارب 4 مليون طن أرز أبيض بما يفيض عن الحاجة المحلية بنحو نصف مليون طن أرز أبيض بما يؤدي الي انخفاض كبير في اسعاره .

ومن المتوقع أن تجني مصر من الحصول الجديد كميات كبيرة ، حيث تنتظر كميات من الأرز الشعير تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن ، بما يعادل من 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي.



الأرز هيغرق الدنيا



وأكد الإعلامي أحمد موسي أن سوق الأرز سيشهد تغيرات جوهرية ابتداءً من أكتوبر المقبل، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز بشكل ملحوظ، مردفا:" الأرز هيغرق الدنيا خلال شهر أكتوبر".

وقال وأشار خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الوضع لن يكون مثل العام الماضي، حيث تم العمل على تعزيز إنتاج الأرز في مصر، ناقلا عن وزير التموين أن الاحتياجات الفعلية للبلاد من الأرز تبلغ 1.2 مليون فدان، ولكن تم زيادتها بمقدار 400 ألف فدان تقريبًا خلال هذا العام