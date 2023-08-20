الأرز هيغرق الدنيا.. مفاجأة سارة عن الأسعار يكشفها أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قضية التموين تُعتبر ملفًا أمنيًا قوميًا بالنسبة لمصر ا، وأن الرئيس السيسي يعكف على مناقشة مسألة الأمن الغذائي في كل لقاء له.

وأشار خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إلى أن سوق الأرز سيشهد تغيرات جوهرية ابتداءً من أكتوبر المقبل، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الأرز بشكل ملحوظ، مردفا:" الأرز هيغرق الدنيا خلال شهر أكتوبر".

وأكد أيضًا أن الوضع لن يكون مثل العام الماضي، حيث تم العمل على تعزيز إنتاج الأرز في مصر، ناقلا عن وزير التموين أن الاحتياجات الفعلية للبلاد من الأرز تبلغ 1.2 مليون فدان، ولكن تم زيادتها بمقدار 400 ألف فدان تقريبًا خلال هذا العام.