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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلان اسم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية أكتوبر| تفاصيل

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مصير إنتخابات نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"انتخابات نادي الزمالك ستكون قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل ومن يريد الترشح يتفضل.

وأوضح موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" من يريد تجهيز قائمته يفعل من الآن ومن يريد تجهيز خطته فليفعل وليذهب للجلوس للحوار مع الجمعية العمومية للنادي افتحوا صفحة جديدة وإنسوا الماضي.


ووجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق علي جهوده خلال الفترة الماضية، وذلك بعد قبول استقالة مجلس الإدارة من قبل مديرية الشباب والرياضة.


أشار موسى  إلي أن الخطوة والإجراء المقبل بشأن نادي الزمالك في يد وزير الشباب والرياضة، موضحا أن القرار لن يصدر قبل 5 أيام، ويمكن الحديث في ذلك بداية من الأسبوع المقبل وسيكون قرار في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره.
 

أحمد موسى ادارة نادي الزمالك الجمعيه العموميه الشباب والرياضة انتخابات نادي الزمالك برنامج على مسئوليتي مجلس إدارة نادي الزمالك السابق

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