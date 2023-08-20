أحمد موسى يوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك السابق..فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق علي جهوده خلال الفترة الماضية، وذلك قبول استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل مديرية الشباب والرياضة.

وقال موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدي البلد،:" لا يصح استغلال استقالة مجلس إدارة الزمالك، ويستحقون الشكر على ما قدموا لأنهم قدموا جهودا كبيرة في مواجهة الأزمات الكثيرة مثل القيد والفلوس، لافتا إلى أن النادي يحتاج لأبنائه ورجال أعماله والمحبين له.



واشار إلي أن الخطوة والإجراء المقبل بشأن نادي الزمالك في يد وزير الشباب والرياضة، موضحا أن القرار لن يصدر قبل 5 أيام، ويمكن الحديث في ذلك بداية من الأسبوع المقبل وسيكون قرار في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره.