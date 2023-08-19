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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاذبون.. أحمد موسى يشن هجوما على بي بي سي على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على المعلومات المغلوطة والشائعات التي روج لها تقرير أذاعته "بي بي سي" عن السائقين بالحدود المصرية السودانية.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تقرير بي بي سي كاذب ، وبي بي سي تترك مشاكل اللاجئين في بريطانيا وتركز مع الحدود المصرية السودانية ".

 

وتابع أحمد موسى :" تقرير بي بي سي عن مصر يحمل أكاذيب كثيرة ، مضيفا:" بي بي سي تدعى أن مصر لا تقدم خدمات للسائقين على الحدود المصرية السودانية وهذا عار من الصحة".

 واكمل الإعلامي أحمد موسى :" أنا روحت معبر أرقين بنفسي على الحدود المصرية السودانية ورأيت بنفسي حجم الاهتمام بكافة المتواجدين في المعبر والحدود وأقول لبي بي سي أنتم كاذبون ".

 ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ما تفعله بي بي سي تجاه مصر لا يهز شعرة واحدة من رأسنا".

وأضاف أحمد موسى، أن الدولة نسقت مع الهلال الأحمر وقامت بتوفير وجبات من الأطعمة ومياه لكل المترددين على حدود مصر السودان، بجانب توفير الأدوية اللازمة لهم.

ولفت أحمد موسى، إلى أن تقارير بي بي سي، لها عشر سنوات تعمل على الرأي الواحد، وتقاريرها كلها غير مهنية وبتاخد الحاجة اللي عاوزها، وكل تقاريرها مضللة وتبث شائعات غير حقيقة عن مصر.

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