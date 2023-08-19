أحمد موسى: أنباء عن تعاقد السعودية مع مدحت شلبي للتعليق على مباريات الدوري

علق الإعلامي أحمد موسى، على صفقة انتقال نيمار إلى نادي الهلال السعودي قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وانتقال نجوم العالم للدوري السعودي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سعداء بما يحدث في المملكة العربية السعودية من تطوير ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" ولي العهد السعودي تحدث منذ سنوات عن العمل على تغيير وتطوير المملكة العربية السعودية في كافة المجالات ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أنباء عن تعاقد المملكة العربية السعودية مع مدحت شلبي للتعليق على مباريات الدوري السعودي ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" مدحت شلبي معلق رياضي محترم ومحترف".