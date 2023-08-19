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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطالب مشروعة.. أحمد موسى يوجه نداء عاجلا للمسئولين

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل شكوى مجموعة من المواطنين، خاصة بملف التصالح في مخالفات البناء.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "في مواطنين دفعوا فلوس بقالهم 3 سنوات؛ للتصالح على مخالفات البناء، ولم يتم التحرك لإنهاء هذا الملف".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "ملف التصالح في مخالفات البناء، ملف شائك وصعب، ويحتاج إلى حل جذري".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: “طلبت منذ 3 أشهر، أن يتم الانتهاء من قانون تراخيص البناء، والتصالح في مخالفات البناء؛ من أجل حل أزمة ملايين المصريين”.

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "الناس مش عارفة تبني منازل، وفيه ناس بتكلمني من خارج مصر؛ لأنهم مش عارفين يبنوا منازل، وهذه ملفات لا بد من تحريكها؛ لمصلحة الناس، ودي مطالب مشروعة للناس، ولازم نتحرك فيها".

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