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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتوفير السلع الغذائية.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يدفع مئات المليارات لزراعة الصحراء|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تقوم باستيراد القمح من الخارج ولا يوجد فائض من القمح في مصر، مضيفا: "مينفعش المواطن ينزل ميلقيش رغيف عيش". 

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر بتدفع دولارات من أجل توفير القمح واستيراده من الخارج ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" كل دولة تسعى إلى تلبية احتياجات شعبها "، مضيفا:" الرئيس السيسي السيسي يدفع مئات المليارات لاستصلاح الصحراء لزراعتها لتوفير احتياجات مصر من السلع الغذائية ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نعمل على تقليل الفجوة الاستيراداية من السلع من اجل توفير العملة الصعبة ".

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