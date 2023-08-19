لتوفير السلع الغذائية.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يدفع مئات المليارات لزراعة الصحراء|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تقوم باستيراد القمح من الخارج ولا يوجد فائض من القمح في مصر، مضيفا: "مينفعش المواطن ينزل ميلقيش رغيف عيش".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر بتدفع دولارات من أجل توفير القمح واستيراده من الخارج ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" كل دولة تسعى إلى تلبية احتياجات شعبها "، مضيفا:" الرئيس السيسي السيسي يدفع مئات المليارات لاستصلاح الصحراء لزراعتها لتوفير احتياجات مصر من السلع الغذائية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" نعمل على تقليل الفجوة الاستيراداية من السلع من اجل توفير العملة الصعبة ".