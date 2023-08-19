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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنتحمل عشان بلدنا.. أحمد موسى يفضح أعداء الوطن على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي زار مطروح وجلس مع شيوخ وقبائل مطروح، واستمع إلى مشاكلهم.

 

أحمد موسى عن زيارة الرئيس السيسي للسلوم: قعد مع أهله وناسه

أحمد موسى : فيه حالة من الزعل المقبول.. والدولة تحاول تخفيف الأعباء الاقتصادية

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر ليست تويتر وفيسبوك والسوشيال ميديا، واللجان الإلكترونية تعمل على مدار الثانية لنشر الشائعات".

 

وأضاف :" عندنا تحدي اقتصادي كبير الجميع بيشعر به والرئيس السيسي يعلم ذلك وعلى علم بالأزمة الاقتصادية التي تمر بمصر ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سنتحمل عشان مصر وسوف نعبر الأزمة الاقتصادية الحالية"، مضيفا:" أعداء الوطن وعملاء المخابرات الإنجليزية  يرغبون في هدم الوطن".

 

وأكمل  موسى:"  العناصر الإرهابية أمثال محمد ناصر ومعتز مطر ينفذون أجندة المخابرات الإنجليزية  لهز أمن واستقرار مصر".

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