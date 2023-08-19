هنتحمل عشان بلدنا.. أحمد موسى يفضح أعداء الوطن على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي زار مطروح وجلس مع شيوخ وقبائل مطروح، واستمع إلى مشاكلهم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر ليست تويتر وفيسبوك والسوشيال ميديا، واللجان الإلكترونية تعمل على مدار الثانية لنشر الشائعات".

وأضاف :" عندنا تحدي اقتصادي كبير الجميع بيشعر به والرئيس السيسي يعلم ذلك وعلى علم بالأزمة الاقتصادية التي تمر بمصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سنتحمل عشان مصر وسوف نعبر الأزمة الاقتصادية الحالية"، مضيفا:" أعداء الوطن وعملاء المخابرات الإنجليزية يرغبون في هدم الوطن".

وأكمل موسى:" العناصر الإرهابية أمثال محمد ناصر ومعتز مطر ينفذون أجندة المخابرات الإنجليزية لهز أمن واستقرار مصر".