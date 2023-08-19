أحمد موسى : فيه حالة من الزعل المقبول.. والدولة تحاول تخفيف الأعباء الاقتصادية

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بسبب الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الوضع الاقتصادي هو الذي يتسبب في حالة من الزعل المقبول ومفيش حد مش بشتكي من الوضع الاقتصادي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" كل شيء زاد ومفيش مواطن مش بيتكلم عن ارتفاع الأسعار والازمة الاقتصادية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الدولة بقدر الإمكان بتحاول تساند المواطن "، مضيفا:" الأزمة الاقتصادية مستمرة لفترة والأزمة الاقتصادية تؤثر على كافة دول العالم ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" الناس مضغوطة بسبب الوضع الاقتصادي والدولة تحاول تخفيف الأمر على المواطن باتخاذ إجراءات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أهل الشهر بيقطعوا الكلام اللي بقوله وبيركبوا كلام قديم على حديثي الآن وكانني اصرح به الآن".