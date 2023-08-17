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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى: شكرا يا ريس انحيازك المستمر للشعب العظيم

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر صدى البلد رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب موسى من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "لا زيادة في اسعار الكهرباء
الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يكلف الحكومة عدم زيادة أسعار الكهرباء وتثبيتها طبقا للأسعار الحالية لمدة ٦ سهور أخري … شكرا يا ريس انحيازك المستمر للشعب العظيم ".

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

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