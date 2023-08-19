محدش مش بيشتكي من زيادة الأسعار.. أحمد موسى: المزارعون يحتاجون إلى نظرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عدد العاملين في قطاع الزراعة حوالي 25 مليون مواطن ، ويحتاجون إلى نظرة من الدولة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العاملين في قطاع الزراعة هم اليد الشقيانة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" الدولة بدأت العمل على توفيرحوافز كثيرة للمزاعين والفلاحين في مصر، والفلاحين يحتاجون إلى نظرة بسيطة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أي فلاح عايز يبقى عايش والفلاح بيعيش على المحصول الزراعي الذي يقوم بزراعته ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الوضع الاقتصادي هو الذي يتسبب في حالة من الزعل المقبول ومفيش حد مش بشتكي من الوضع الاقتصاددي".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" كل شيء زاد ومفيش مواطن مش بيتكلم عن ارتفاع الأسعار والازمة الاقتصادية ".