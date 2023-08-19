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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش مش بيشتكي من زيادة الأسعار.. أحمد موسى: المزارعون يحتاجون إلى نظرة

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن عدد العاملين في قطاع الزراعة حوالي 25 مليون مواطن ، ويحتاجون إلى نظرة من الدولة.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  العاملين في قطاع الزراعة هم اليد الشقيانة ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة بدأت العمل على توفيرحوافز كثيرة للمزاعين والفلاحين في مصر، والفلاحين يحتاجون إلى نظرة بسيطة ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أي فلاح عايز يبقى عايش والفلاح بيعيش على المحصول الزراعي الذي يقوم بزراعته ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الوضع الاقتصادي هو الذي يتسبب في حالة من الزعل المقبول ومفيش حد مش بشتكي من الوضع الاقتصاددي".

 

 ولفت الإعلامي احمد موسى :" كل شيء زاد ومفيش مواطن مش بيتكلم عن ارتفاع الأسعار والازمة الاقتصادية ".

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