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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر سلة غذاء العالم.. أحمد موسي يعرض جولة داخل صوب تقاوي البطاطس

قاعدة محمد نجيب
قاعدة محمد نجيب

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، جولة داخل مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

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أحمد موسى يعرض مقطع فيديو داخل مزارع الصوب بقاعدة محمد نجيب


وخلال الجولة أكد الدكتور عبد البديع صالح عزت استشاري مشروع تقاوي البطاطس، أن هذا المشروع يوفر تقاوي للجيل الثالث من تقاوي البطاطس، مضيفا أن ننتج نوع بطاطس لها مميزات نسبية والتي تسخدم في البطاطس الشيبسي.

وقال استشاري مشروع تقاوي البطاطس: نعمل على تغطية الانتاج المحلي وبعد ذلك يتم التصدير، مستدركا أن القيادة السياسية تهدف لتنمية الزراعة في البلاد، وستعود مصر سلة غذاء العالم من جديد.

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