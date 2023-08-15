أحمد موسى يعرض مقطع فيديو داخل مزارع الصوب بقاعدة محمد نجيب

استعرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو مصور من قاعدة محمد نجيب العسكرية؛ وذلك ردا على مزاعم جماعات وأهل الشر بشأن الصوب الزراعية بالقاعدة.

ونوه أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد قائلا: «عمرنا ما يكون لينا مصلحة عشان نكذب على المواطن، في الآخر مين هيحاسبني وهقابل ربنا ازاي؟، عشان دنيا.. لا والله بشتغل علشان بكرا وساعة الحساب».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: عمر أهل الشر ما قالوا كلمة حق، لأنهم لو بيقولوا كلمة حق مكانوش مشردين أو مطرودين، ربنا واقف مع بلدنا وجيشنا ورئيسنا؛ علشان عاملين الصح وربنا لا ينصر إلا الحق.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى قائلا: «جماعة الإخوان عمرهم ربنا ما هيقف معاهم؛ لأنهم متربيين وعايشين على كدا، على الباطل والظلم دائما».

واختتم: مصر توسعت في زراعة 10 آلاف فدان، وفدان الصوب ينتج مثل 3 أفدنة زراعات مكشوفة، والصوب تكلف الدولة كثيرا، لكن أصبح هناك خبرات في التعامل مع هذه الزراعات، وكل صنف يزرع له درجة حرارة معينة ومنظومة تبريد وتدفئة وكميات معينة للمياه».