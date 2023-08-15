أحمد موسى: إنتاج الصوب الزراعية مستمر بكثافة في قاعدة محمد نجيب

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريراً مفصلا عن الإنتاج الزراعي من قاعدة محمد نجيب.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن انتاج الصوب الزراعية مستمر بكثافة في قاعدة محمد نجيب، مضيفا أن هناك حملات من أعداء الوطن ضد الإنتاج من قاعدة محمد نجيب.

وأضاف أحمد موسى، أن هناك 10 آلاف فدان يتم زراعتها في قاعدة محمد نجيب، وهناك حالة من الجنان لدى أعداء الوطن ضد المشروعات القومية في البلد.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الصوب الزراعية من قاعدة محمد نجيب صورة من أرض الواقع، وأهل الشر يبثون الشائعات على الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب.

https://www.youtube.com/live/1C5uDJ72gAA?feature=share

https://www.youtube.com/live/1C5uDJ72gAA?feature=share