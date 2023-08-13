أحمد موسى يفضح محمد ناصر: يتقاضى 65 ألف جنيه إسترليني

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإخواني محمد ناصر «كناريا» عدو لمصر ويتقاضى 40 ألف إسترليني شهريا ولا يعرف حاجة عن المصريين ولا يشعر بمشاكلهم.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن محمد ناصر يتاجر بحال الناس، لا علاقة له بهذا ولا ذاك وإنما هو مرتزق .

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أبواق الإخوان في الخارج يتقاضون رواتبهم بالإسترليني ولكنه إسترليني ملطخ بدم الشهداء، وبإمكانهم مغادرة قنوات الإخوان حال الحصول على أموال أكثر.

ولفت إلى أن أشباه الرجال كانوا في رابعة ومحمد بديع ليس رجلا، وارتدى النقاب وحاول الهرب وترك من جاء بهم للميدان وقدم لهم الأموال والوجبات.