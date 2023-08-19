أحمد موسى عن زيارة الرئيس السيسي للسلوم: قعد مع أهله وناسه

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس السيسي لمدينة السلوم بمحافظة مطروح، قائلا:"ذهاب الرئيس السيسي للسلوم على حدود مصر الغربية يحمل العديد من الرسائل".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"كان الرئيس ممكن يقعد ومش يروح السلوم، ولكن ذهاب الرئيس السيسي له رسائل عديدة".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ليست على كما تصورها السوشيال ميديا، وهذه المواقع الإلكترونية تحتوى على شائعات وكلام خطير ولجان إلكترونية، موضحًا أن هدف هذه اللجان توصيل رسالة أن البلد انتهت، ولكن الواقع عكس كدا، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عن شعب مصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، :" الناس زعلانة وحقها تزعل بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنا هنا بعبر عن صوتهم اللي الرئيس والمسئولين هيسمعوا، الرئيس السيسي قعد مع أهله وناسه في السلوم، واستمع لتساؤلاتهم وآرائهم دون أي مشكلة».

ولفت أحمد موسى، إلى أن هناك حفاوة استقبال للرئيس السيسي خلال تفقده لمدينة السلوم لأول مرة، موضحًا أن الحفاوة التي استقبل بها أهالي السلوم تعبر عن حقيقة ومحبة الشعب المصري في جميع المحافظات للرئيس السيسي، معقبا: «متصدقوش السوشيال ميديا، شوفوا الواقع».