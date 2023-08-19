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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الأسر تئن بسبب أسعار الكتب الخارجية والمصروفات الدراسية

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل أقصى جهد له؛ من أجل مصلحة المواطن المصري، وتلبيه احتياجاته.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أولياء الأمور عندهم مشاكل في التعليم سواء في المدارس والجامعات ".

وأضاف أحمد موسى: "أولياء الأمور والأسر تئن من أسعار مصروفات المدارس والجامعات".

وتحدث أحمد موسى منفعلا: "كل بيت في مصر بيتكلم في التعليم، ويشكون من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية والمصروفات الدراسية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أسعار العملية التعليمية العام الماضي، مختلفة عن العام الحالي، وهناك زيادة في الأسعار ككل".

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