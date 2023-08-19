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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن انتقال نيمار للهلال السعودي: عايز بيت فيه 25 غرفة

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على صفقة انتقال نيمار إلى نادي الهلال السعودي قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  نيمار واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" المملكة العربية السعودية تتعاقد مع كل نجوم العالم في كرة القدم ".

 

 وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نيمار كان له طلبات من الهلال السعودي بالحصول على 100 مليون يورو في السنة ونيمار عايز منزل يكون فيه 25 غرفة كي يتسع لاصدقائه ".

 

واكمل الإعلامي احمد موسى :" نيمار عايز حمام سباحة طوله 40 متر وعايز 8 عربيات وعايز طباخ برازيلي "، مضيفا:" أي بوست يكتبه نيمار عن السعودية يحصل على نصف مليون يورو".

نيمار أحمد موسى الهلال السعودي السعودية اخبار التوك شو

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