عاجل .. قرار ضد المتهمين في خلية إرهابية حاولوا اغتيال الإعلامي أحمد موسى

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم وادي النطرون بجلستها اليوم السبت برئاسة للمستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي تأجيل نظر القضية المعروفة بتنظيم القاعدة بـ كفر الشيخ والمتهم فيها 6 متهمين من التنظيم والموجهة لهم تهم متعددة منها التخطيط لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية وإعلامية، لجلسة اليوم الأول من الأسبوع الأخير لشهر أكتوبر المقبل.

وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات باقتناعه بفكر تنظيم القاعدة وشراؤه للسلاح الناري والذخيرة بغية استخدامه في أعمال إرهابية من بينها اغتيال الإعلامي أحمد موسى.