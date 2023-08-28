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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحوث الزراعية يعقد ورشة العمل الدورية للشبكة الدولية للمياه والنظم البيئية بحقول الأرز

صدى البلد

 

عقد مركز البحوث الزراعية ورشة العمل الدورية رقم 118 لسنة 22023  للشبكة الدولية للمياه والنظم البيئية بحقول الأرز

جاء ذلك تحت رعاية  وزير الزراعة  السيد القصير وبحضور  الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد والتدريب بالوزارة و الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ورؤساء وفود من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وحضور ١٤ دولة اون لاين ووكلاء معهد المحاصيل ورئيس قسم الارز ووفد من أعضاء قسم الارز .


وقد بدأ  الاجتماع بكلمة  الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة بالترحيب بالسادة الضيوف 
ثم قام  الدكتور محمد سليمان بالقاء كلمة عن الشبكة و زراعة الأرز بمصر وقام  الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بتقديم عرض لنشاط معهد المحاصيل  الحقلية ثم قام ممثل الوفد الياباني والكوري بالقاء كلمة شكر وترحيب
ثم قام   الدكتور عبد العظيم طنطاوي عضو الشبكة من الجانب المصري بتقديم عرض  لانجازات البرنامج القومي الارز بمصر ونشاط الشبكة خلال العام الماضي والحالى

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