للطلاب .. تعرفوا على تفاصيل اشتراكات المترو قبل الدراسة 2023

يستخدم قطاع كبير من المواطنين مترو الانفاق كونه وسيلة نقل سهلة وآمنة وسريعة في نفس الوقت، ومع قدوم بدء العام الدراسي الجديد فيبحث الجميع عن تفاصيل الاشتراكات للطلبة وقيمتها .

وبهذا الخصوص كشف احمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق في وقت سابق، انه لا توجد نية لرفع سعر اشتراك المترو للطلاب 2023 عن اسعار العام الماضي.

وأضاف عبد الهادي أن اسعار اشتراكات المترو للعام الدراسي الجديد في متناول الجميع وأن شركة مترو الأنفاق تحرص من جانبها طوال الوقت على توفير أفضل خدمة لطلبة الجامعات والمدارس لتسهيل تنقلاتهم على مدار اليوم.

وفيما يلي تفاصيل الاشتراكات وعدد المحطات

المرحلة الأولى: عدد 9 محطات

يبلغ سعر التذكرة نحو 5 جنيهات، وقيمة اشتراك شهري نحو 185 جنيه، بواقع تكلفة التذكرة نحو 3.1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38%، ويسجل الاشتراك الربع سنوي نحو 500 جنيه وبنسبة خصم إضافية تصل إلى 10%.

المرحلة الثانية: عدد 16 محطة

يبلغ سعر التذكرة نحو 7 جنيهات، وقيمة اشتراك شهري نحو 230 جنيه، بواقع تكلفة التذكرة نحو 3.8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45%، ويسجل الاشتراك الربع سنوي نحو 630 جنيه وبنسبة خصم إضافية تصل إلى 9%.

المرحلة الثالثة: عدد 25 محطة

يبلغ سعر التذكرة نحو 10 جنيهات، وقيمة اشتراك شهري نحو 270 جنيه، بواقع تكلفة التذكرة نحو 4.5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55%، ويسجل الاشتراك الربع سنوي نحو 760 جنية وبنسبة خصم إضافية تصل إلى 6%.

المرحلة الرابعة: أكبر من 25 محطة

يبلغ سعر التذكرة نحو 10 جنيهات حال استقلال الخطين الأول والثاني لأكثر من 25 من محطه، وقيمة اشتراك شهري نحو 360 جنيه، بواقع تكلفة التذكرة نحو 6 جنيهات داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40%، ويسجل الاشتراك الربع سنوي نحو 1000 جنيه وبنسبة خصم إضافية تصل إلى 7%.

مصاريف إضافية

ويضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر استمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات).

ولطلبات الاشتراك يتم التواصل مع الموظف المسئول المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية).

تعرف علي أسعار المترو الجديده للطلاب 2023

اصدر المتحدث الرسمي خلال تصريحاته العديدة بأن أسعار اشتراكات مترو الأنفاق ستشهد تخفيضات خاصة يمكن أن تصل إلى 98٪ كما اوضح بأن مترو الأنفاق يقوم باستعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد ضمن الاستعدادات المكثفة واحتياطات فيروس كورونا من أجل الجميع.