الاتصالات توضح مزايا وأهمية الكارت الموحد

كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، تفاصيل الكارت الموحد والخدمات التي من المفترض أن يقدمها.

وقال العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي والمذاع عبر قناة دي ام سي،: "الكارت الموحد سيقدم خدمات للتموين والتأمين الصحي وخدمات المدفوعات، لافتا إلى أن لدينا قاعدة بيانات فيها أرقام الهواتف المحمولة المربوطة بالرقم القومي.

وأوضح: "نستطيع من خلال أرقام التليفون المحمول التواصل مع المواطن بطريقة سريعة، مؤكدا أنهم يرسلون كل أسبوع حوالي 50 ألف رسالة للمواطنين للتوجه لمكاتب محددة لتلقي كارت الخدمات الموحد.

وتابع: “نحن بحاجة إلى استمرار توزيع الكارت الموحد لأن الأمر إلزامي للتأمين الصحي والتفعيل في حدود من شهرين إلى 3 شهور وسنبدأ التوزيع على وحدات محددة، وإحنا ماشيين على خطة التأمين الصحي الشامل”.









