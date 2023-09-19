أستاذ أمراض باطنة: نشهد تطورا ملحوظا في المنظومة الصحية

كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بطب عين شمس ، مجهودات الدولة المصرية للنهوض بـ المنظومة الصحية في مصر .

وقال أشرف عقبة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" مصر تشهد تطور كبير في القطاع الصحي طوال السنوات الماضية".

تابع أشرف عقبة :" هناك اهتمام من الدولة بالبنية الأساسية والتحتية للمستشفيات وبالفعل تم العمل على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية ".

واكمل أشرف عقبة:" يتم العمل على تدريب الكوادر الطبية للتعامل بشكل جيد مع مختلف المشكلات الطبية والصحية، والأطباء في مصر على مستوى متميز ".

ولفت أشرف عقبة:" المستشفيات المصرية لديها القدرة على التعامل مع كافة الحالات الحرجة وغرف العمليات والعناية المركزية أصبحت حديثة ومجهزة بشكل كامل ".