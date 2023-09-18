الصحة العالمية تحذر من الكوليرا والملاريا وتشيد بمبادرة 100 مليون صحة

حلت الدكتورة نعمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، ضيفة بقناة سي بي سي للحديث عن كورونا ومتحورات الفيروسات ونرصد لكم أبرز تصريحاتها:

الصحة العالمية: مبادرة 100 مليون صحة نجحت في كشف الأمراض المزمنة

أشادت الدكتورة نعيمة القصير من منظمة الصحة العالمية بتجربة مصر الناجحة في مبادرة "100 مليون صحة"، مشيرة إلى أن هذه التجربة ساهمت في رصد الأمراض المزمنة الرئيسية التي تسبب في وفاة نسبة كبيرة من المصريين.

كما أشارت إلى أهمية استثمار مصر في معرفة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

أوضحت أن مصر قدمت الأدوية للمشاركين في المبادرة لمدة 3 شهور متتالية، وأيضًا تعاونت مع منظمة الصحة العالمية لتقديم الرعاية المنزلية لهم، مؤكدة أن هذه الاستجابة المسبقة كانت نموذجًا يُدرس. وأشارت إلى أهمية حماية المواطنين في جميع الدول وأنه لا يمكن تجاهل هذا الأمر.

وأشادت بتحقيق مصر لتقليل نسبة الإصابة بالفيروس الكبدي سي وإنشاء مراكز علاج متخصصة في هذا المجال. وأكدت أن هذا يعكس انتقال التوجه من العلاج إلى الوقاية والكشف المبكر في الرعاية الصحية.

الصحة العالمية تطالب الصين بمعرفة أصول فيروس كورونا

طالبت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، الصين بمعلومات لمعرفة أصول كورونا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" الذي يُذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفيروسات تتحور باستمرار، ويساهم البشر في عملية التحور من خلال سلوكياتهم، لذا يجب أن نكون مستعدين لمواجهة تحورات الفيروسات، خاصة الفيروسات التنفسية.

الصحة العالمية بالقاهرة تحذر من متحورات الفيروسات.. فيديو

تحدثت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، عن الجهود المبذولة في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة، مؤكدةً أن العالم أصبح قرية صغيرة بالنسبة للأمن الصحي، وأشارت إلى أن هناك ترابطًا بين الجميع فيما يتعلق بالصحة.

وأكدت أن سلوكيات البشر قد تغيرت بشكل كبير منذ بدء الجائحة، مثل عدم التهوية الجيدة وعدم ارتداء الكمامات وعدم النظافة وزيادة التدخين والتزاحم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وشددت على أن هناك خطرًا جديدًا يمكن أن يظهر في فصل الشتاء المقبل بسبب هذه السلوكيات، وعلى ضرورة الالتزام بالتطعيمات اللازمة.

الصحة العالمية تحذر من الملاريا والكوليرا بعد سيول ليبيا

وبالنسبة للمخاوف من عودة الأمراض مثل الملاريا والكوليرا بسبب السيول في ليبيا، أوضحت أن هذا أمر ممكن حدوثه نتيجة التغيرات المناخية وتغير نمط الحشرات على مر الزمن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" الذي يُذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفيروسات تتحور باستمرار، ويساهم البشر في عملية التحور من خلال سلوكياتهم، لذا يجب أن نكون مستعدين لمواجهة تحورات الفيروسات، خاصة الفيروسات التنفسية.