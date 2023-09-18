عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية بالقاهرة تحذر من متحورات الفيروسات.. فيديو

صدى البلد

تحدثت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، عن الجهود المبذولة في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة، مؤكدةً أن العالم أصبح قرية صغيرة بالنسبة للأمن الصحي، وأشارت إلى أن هناك ترابطًا بين الجميع فيما يتعلق بالصحة.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" الذي يُذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفيروسات تتحور باستمرار، ويساهم البشر في عملية التحور من خلال سلوكياتهم، لذا يجب أن نكون مستعدين لمواجهة تحورات الفيروسات، خاصة الفيروسات التنفسية.

وأكدت أن سلوكيات البشر قد تغيرت بشكل كبير منذ بدء الجائحة، مثل عدم التهوية الجيدة وعدم ارتداء الكمامات وعدم النظافة وزيادة التدخين والتزاحم، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وشددت على أن هناك خطرًا جديدًا يمكن أن يظهر في فصل الشتاء المقبل بسبب هذه السلوكيات، وعلى ضرورة الالتزام بالتطعيمات اللازمة.

وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت مع منظمة الصحة العالمية في التجارب العلمية للوصول إلى لقاحات وأمصال لفيروس كورونا، وأنها تمتلك إمكانيات وقدرات للتصنيع لجميع دول إفريقيا، مشيرة إلى أن هناك تعاون مباشر مع شركة "فاكسيرا" وهيئة الدواء المصرية.

ارتداء الكمامات الأمراض والأوبئة التغيرات المناخية سي بي سي التجارب العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

ترشيحاتنا

ضياء السيد: أنصح الأهلي بالانسحاب من الدوري الإفريقي.. والغرور سبب خسارة السوبر القاري

"الغرب يكذب وكييف تخسر".. دونالد ترامب يفجر مفاجأة بشأن الحرب في أوكرانيا

الخميس.. انطلاق قرعة وحدات مدينتي بـ الصحفيين

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 بكل فئاتها

أفضل صيغ الصلاة على النبي.. 5 كلمات للتفريج والشفاعة رددها خلال ربيع الأول

ببطارية تدوم لـ 4 سنوات.. تعرف على أحدث هواتف أوبو Oppo A2 Pro

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

طريقة تحضير كبسة اللحم

بفستان ملفت.. عبير صبري تثير الجدل بجمالها

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ