الصحة العالمية تحذر من الملاريا والكوليرا بعد سيول ليبيا

jحدثت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في القاهرة، عن الجهود المبذولة في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة، مؤكدة أن العالم أصبح قرية صغيرة بالنسبة للأمن الصحي، وأشارت إلى أن هناك ترابطًا بين الجميع فيما يتعلق بالصحة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" الذي يُذاع على قناة "سي بي سي"، أن الفيروسات تتحور باستمرار، ويساهم البشر في عملية التحور من خلال سلوكياتهم، لذا يجب أن نكون مستعدين لمواجهة تحورات الفيروسات، خاصة الفيروسات التنفسية.

وبالنسبة للمخاوف من عودة الأمراض مثل الملاريا والكوليرا بسبب السيول في ليبيا، أوضحت أن هذا أمر ممكن حدوثه نتيجة التغيرات المناخية وتغير نمط الحشرات على مر الزمن.