مدير الكلية البحرية السابق: الميسترال المصرية تحمل مستشفى ميداني للإغاثة في ليبيا

أكد اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، أن الرئيس السيسي اجتمع مع القيادة العامة للقوات المسلحة لبحث كيفية التعامل مع أزمة الإعصار في ليبيا.

وقال محفوظ مرزوق، في حواره على قناة القاهرة الإخبارية: ”القوات المسلحة تتسم بالجاهزية وتمتلك منظومة جيدة التنظيم والتدريب وقادرة على التنفيذ في أي وقت وفور صدور الأمر".

وأضاف محفوظ مرزوق: "فور صدور الأمر من الرئيس السيسي للقوات البحرية تم تحويل الميسترال المصرية للإغاثة في ليبيا".

وتابع محفوظ مرزوق: "تم رصد الموقف الحقيقي في ليبيا ومخاطبة وزارة الخارجية والرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتًا إلى أنه وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي والموقف في ليبيا تم اتخاذ القرار بعمل الميسترال كمستشفى ميداني.