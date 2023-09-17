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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الميسترال.. تحمل 103 حاويات ومركز إيواء ومستشفي لإغاثة منكوبي ليبيا.. فيديو

الميسترال
الميسترال

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن مصر تقدم الدعم الكامل سواء بحرا أو جوا أو برا في كارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وجهت بإرسال حاملة الطائرات الميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري إعصار ليبيا.

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عفيفي: حاملة الطائرات المصرية الميسترال وصلت إلى ليبيا لتعمل مستشفى ميدانيا.. فيديو

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لواء بحري: الميسترال بها أطقم طبية مدربة على أعلى مستوى لتقديم الدعم للأشقاء بليبيا


أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر دفعت بجسر جوي وبري وبحري من المساعدات لدعم الأشقاء في ليبيا، لافتا إلى أن البنية التحتية في ليبيا مدمرة وهو ما يعوق الوصول إلى المناطق المنكوبة جراء الفيضانات.


كما أكد أن مصر أرسلت الميسترال لتقديم كل الدعم للمنكوبين في ليبيا، مشيرا إلى أن الحاملة بها كافة التجهيزات بها بنك دم وغرف عمليات وتسمح باستقبال أعداد كبيرة ومن الممكن أن تفتح مراكز للإيواء.


وكشف عن أن حاملة الطائرات الميسترال مزودة بأحدث أجهزة الاتصال والتتبع وتنقل 103 حاويات إلى ليبيا، مضيفا أن الميسترال بها الأطقم الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم كل الدعم للمنكوبين في ليبيا.


ونوه بأن الميسترال تتحرك وفق خطط متوفرة وعلى أعلى مستوى من التنسيق، موضحا أن ترأس رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وفدا عسكريا إلى ليبيا كان من أجل دراسة الواقع ليتم التنفيذ والتحرك المصري بدقة.


كما أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطوير منظومة التسليح البحري، مبينا أن الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وتسليح القوات المسلحة يشهد تطويرا كبيرا، كما أن مصر حققت تفوقا نوعيا في سلاح البحرية.


وأشار إلى حاملة الطائرات الميسترال تعد مركزا للقيادة والسيطرة والتحكم وتضم مستشفى ميداني، مبينا أن مصر تسعى لإغاثة وإنقاذ ليبيا من كارثة الإعصار.
 

الميسترال الإعلامي أحمد موسى اعصار ليبيا القيادة السياسية الطائرات المصرية البنية التحتية

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