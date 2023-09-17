لواء بحري: الميسترال بها أطقم طبية مدربة على أعلى مستوى لتقديم الدعم للأشقاء بليبيا

قال اللواء بحري، محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن مصر دفعت بجسر جوي وبري وبحري من المساعدات لدعم الأشقاء في ليبيا.

وأضاف اللواء بحري، محفوظ مرزوق، مجير الكلية البحرية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "البنية التحتية في لبيبا مدمرة مما يعوق الوصول إلى المناطق المنكوبة"، لافتا: "مصر أرسلت الميسترال لتقديم كل الدعم للمنكوبين في ليبيا".

وأشار اللواء بحري، محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق،: "الميسترال مزودة بأحدث أجهوة الاتصال والتتبع وتقل 103 حاويات إلى ليبيا"، مضيفا: "الميسترال بها مستشفى تضم 68 سرير و12 غرفة عمليات وبنك دم وتجهيزات كاملة للعمل كمستشفى ميداني".

وأوضح اللواء بحري، محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق،: "الميسترال بها الأطقم الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم كل الدعم للأشقاء في ليبيا"، مشيرا: "الميسترال تتحرك وقف خطط متوفرة وعلى أعلى مستوى من التنسيق، وتعد مركزا للقيادة والسيطرة والتحكم وتضم مستشفى ميداني".

وأكد اللواء بحري، محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق،: "الرئيس السيسي حريص على تطوير منظومة التسليح البحري"، مضيفا: "مصر حققت تفوق نوعي في سلاح البحرية".