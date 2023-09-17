سمير فرج يكشف مفاجآت عن الميسترال المصرية المرسلة إلى ليبيا| فيديو

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تفاصيل وصول حاملة الطائرات الميسترال؛ للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة الإعصار دانيال في ليبيا؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: “الميسترال سفينة قيادة وسيطرة، وقادرة على حمل 400 مركبة، مشيرا إلى أنها تحتوي على غرف عمليات مجهزة طبيا، وبها 69 سريرا، وقادرة على إجلاء 1500 فرد، وهي مركز قيادة لعملية الإغاثة المصرية في ليبيا”.

ونوه بأن الرئيس السيسي، وجه الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وسلاح المهندسين، بمعاينة انهيار السدين في مدينة درنة؛ من أجل إعادة تطويرهما بعد كارثة الفيضانات، مؤكدا أن مصر لم تبخل على ليبيا في تقديم المساعدات، سواء تقديم مخابز أو مستشفيات ميدانية متنوعة، كما أن المستشفى به 150 سريرا.