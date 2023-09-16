سمير فرج عن استجابة الرئيس السيسي لليبيا : مصر الشقيقة الكبرى للعرب

علق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، وقوف مصر بجانب ليبيا بعد كارثة الإعصار دانيال، مؤكدا أن مصر هي الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية.

وأضاف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الرئيس السيسي قال إن أي دولة عربية تتعرض إلى أي مشكلة داخلية مصر ستقف معها".

وأشار اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي،: "ما تم في الأيام الماضية من الوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا لم تقوم به أي دولة عربية أو إفريقية أو أوروبية"، مؤكدا: "ليبيا ليست مجرد دولة شقيقة ولا عربية ولكن هي جارة تربطنا بها علاقة وطيدة كما انها تمثل أمن قومي لمصر".



