سمير فرج: لا يوجد دولة في العالم تهب للمساعدة مثلما فعلت مصر

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إنه لا يوجد اي دولة في العالم يمكن ان تهب للمساعدة كما فعلت مصر فليس فقط بعدد الطائرات التي تحمل عدد من اطنان المساعدات، ولكن الدولة بكافة اجهزتها وعلى رأسها سيادة رئيس الجمهورية تضامنت لمساعدة الشقيقة ليبيا.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc، أن هذا هو قدر مصر الشقيقة الكبرى لكل العرب وكذلك في غزة وفي سوريا،متابعا: ليبيا ليست مجرد دولة شقيقة ولا عربية ولكن هي جارة تربطنا بها علاقة وطيدة كما انها تمثل أمن قومي لمصر.



وأوضح أن رئيس الاركان يتابع شخصيا ما تحتاجه ليبيا من محطات كهرباء بالاضافة للمعونات مطالبا المصريين بالثقة والوقوف خلف القوات المسلحة التي تقف في مجابهة وادارة الازمات .