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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: مصر الشقيقة الكبرى لكل الأمة العربية.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

علق اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، على وصول حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة الإعصار في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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سمير فرج: لا يوجد دولة في العالم تهب للمساعدة مثلما فعلت مصر

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بتوجيه الرئيس.. سمير فرج: الميسترال المصرية مدينة كاملة لإدارة أزمة إعصار ليبيا

وقال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "قدر مصر أنها الشقيقة الكبرى لكل الأمة العربية".

 

وأضاف الخبير الاستراتيجي،: "الرئيس السيسي قال إن أي دولة عربية تتعرض إلى أي مشكلة داخلية مصر ستقف معها وستساعدها"، لافتا: "لبيبا جار مباشر لمصر وحدودها مشتركة مع مصر وتعتبر أمن قومي مباشر لمصر وأي شيء يحدث بها يؤثر على مصر".

 

وأشار اللواء سمير فرج: "ما تم في الأيام الماضية من الوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا لم تقوم به أي دولة عربية أو إفريقية أو أوروبية"، مؤكدا: "ليبيا ليست مجرد دولة شقيقة ولا عربية ولكن هي جارة تربطنا بها علاقة وطيدة كما أنها تمثل أمن قومي لمصر".


ولفت إلى أن الرئيس السيسي، عقد اجتماعا مع عدد من قوات المسلحة، من أجل تنفيذ عمليات الإنقاذ في ليبيا، موضحا أن الجميع اعتقد أنه اجتماع شامل للقوات المسلحة ولكن كان خاصا بأزمة ليبيا.


وأشار إلى أن ترأس رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وفد عسكري إلى ليبيا، من أجل دراسة الوضع على كثب لمعرفة المطلوب، موضحا أن رئيس الأركان نقل الواقع الليبي للرئيس السيسي وبناء عليه تم التحرك المصري وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

 

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