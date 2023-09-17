عفيفي: حاملة الطائرات المصرية الميسترال وصلت إلى ليبيا لتعمل مستشفى ميدانيا.. فيديو

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن حاملة الطائرات المصرية الميسترال تصل إلى ليبيا للعمل كمستشفي ميداني ضمن جهود إغاثة المنكوبين من ضحايا الفيضانات.

وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن حملة الطائرات توجهت بناءاً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مهام إنسانية داخل المياه الإقليمية الليبية، موضحاً أن منذ الدقيقة الأولي من هذه الأزمة ومصر تتحرك وتقدم المساعدات للأشقاء الليبيين.

وتابع جميل عفيفي، أن تم إرسال طائرات بداخلها مساعدات وأشخاص مدربين من أجل البحث عن المفقودين واسعافهم في أسرع وقت.