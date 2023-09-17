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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عفيفي: حاملة الطائرات المصرية الميسترال وصلت إلى ليبيا لتعمل مستشفى ميدانيا.. فيديو

الميسترال المصرية
الميسترال المصرية

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن حاملة الطائرات المصرية الميسترال تصل إلى ليبيا للعمل كمستشفي ميداني ضمن جهود إغاثة المنكوبين من ضحايا الفيضانات.

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فرق الإغاثة تكافح.. تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين في ليبيا

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المبعوث الأممي إلى ليبيا : ندعو لأهمية تنسيق جهود الإغاثة وضرورة المساءلة

 

وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن حملة الطائرات توجهت بناءاً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ مهام إنسانية داخل المياه الإقليمية الليبية، موضحاً أن منذ الدقيقة الأولي من هذه الأزمة ومصر تتحرك وتقدم المساعدات للأشقاء الليبيين.

وتابع جميل عفيفي، أن تم إرسال طائرات بداخلها مساعدات وأشخاص مدربين من أجل البحث عن المفقودين واسعافهم في أسرع وقت.

الرئيس عبد الفتاح السيسي العثور على ناجين في ليبيا الكاتب الصحفي جميل عفيفي المياه الإقليمية الليبية برنامج ٩٠ دقيقة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حاملة الطائرات ضحايا الفيضانات

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