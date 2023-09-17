المبعوث الأممي إلى ليبيا : ندعو لأهمية تنسيق جهود الإغاثة وضرورة المساءلة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، أنه من الضروري توحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات.

وقال باتيلي: “ندعو لأهمية تكثيف وتنسيق جهود الإغاثة وضرورة الشفافية والمساءلة في الموارد”.

كما اقترح المبعوث الأممي إلى ليبيا، إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي والإعمار وتحديد الأولويات وضمان المساءلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، إن الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية بحصر الأضرار في مدينة درنة قدر العدد الإجمالي للمباني المتضررة من السيول والفيضانات بنحو 1500 من إجمالي 6142 مبنى في المدينة.

وأوضح الفريق في إحصائية أولية أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، وبشكل جزئي 211، وحوالي 398 مبنى غمرها الوحل.

كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بـ6 كيلومترات مربعة.