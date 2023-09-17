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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد كارثة فيضانات ليبيا.. الري: تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من السيول

منشأ للحماية من السيول
منشأ للحماية من السيول

تحدث الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية، عن كارثة فيضانات درنة الليبية، وانهيار السدود بها.

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وأكد الدكتور محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزرة الري والموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ملف التغيرات المناخية على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وقال إن الدولة نجحت في إنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وكذلك محافظات الوجه القبلي؛ لحماية المواطنين في هذه الأماكن، سواء بإنشاء طرق أو بنية تحتية، إلى جانب حجز كميات من المياه، واستفادة السكان في هذه المناطق.

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