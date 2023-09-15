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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الري: حريصون على توفير المياه للمشروعات البترولية بأسيوط ودمياط

صدى البلد

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تفاصيل برتوكول تعاون تم توقيعه بين الوزارة ووزارة البترول. وبموجب هذا البرتوكول، ستسهل وزارة الموارد المائية والري إصدار التراخيص الضرورية لمجموعة من المشروعات البترولية الجديدة التي تنفذها قطاع البترول في محافظتي أسيوط ودمياط.

وأوضح محمد غانم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزارة البترول ستنفذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها في مجال الأنشطة البترولية. وذلك تحت تحديات نقص الموارد المائية في مصر.

كما أشار المتحدث إلى أهمية مشروع القومي لتبطين الترع، الذي يهدف إلى تحسين توزيع المياه للمزارعين بكفاءة وعدالة. وأشار أيضًا إلى وجود مشروعات مائية متنوعة في مختلف محافظات مصر تهدف إلى تحسين إدارة المياه وتلبية احتياجات قطاع الزراعة.

 


 

الري الإعلامي محمد موسى المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري الموارد المائية المشروعات البترولية

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