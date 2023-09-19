اتحاد عمال الفيوم: الدولة تهتم بتفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع

نفذ الإتحاد العام لشباب العمال فرع الفيوم برئاسة محمد جابر عبد المجيد مؤتمر الشباب ومباشرة الحقوق السياسية، بالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية ومديرية الشباب والرياضية مؤتمر "الشباب ومباشرة الحقوق السياسية"، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب.

شهد المؤتمر عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، والدكتور عاصم مرسي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، والنائبة إحسان شوقي عضو مجلس النواب، ومحسن عليوه القيادي العمالي، والدكتورة رانيا رشاد معاون مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد جابر رئيس فرع الاتحاد بمحافظة الفيوم.

تناول المؤتمر موضوع الشباب ومباشرة حقوقهم السياسية، ودورهم في عدم التأثر بالشائعات التي تهدد الأمن القومي لأي مجتمع، علاوة على إبراز إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، إن الدولة تهتم بتفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع وزيادة الوعي لديهم، وتمكين الشباب في مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر كان أمامه تحديات كثيرة منها تحديات اقتصادية وتحديات إعادة بناء الدولة المصرية على أسس سليمة تعلي من شأن مصر ومكانتها المحلية والعالمية.

وأكد الدكتور عاصم مرسي مدير مديرية الشباب والرياضة، أن اتحاد شباب العمال اتحاد تنموي يسهم في تنمية شخصية وقدرات شباب العمال بمختلف محافظات الجمهورية.