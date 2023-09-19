ضياء رشوان: الحوار الوطني تسبب في تقارب وجهات النظر بين المشاركين بالجلسات

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني تسبب في حالة من تقارب وجهات النظر بين المشاركين في الجلسات .

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، الحوار الوطني جمع الأطياف المختلفة في مصر".

وأضاف ضياء رشوان :" جميع الشاركين في الحوار الوطني اتفقوا على التوصيات ما عدا توصية واحدة الخاصة بنوع النظام الانتخابي، وهذه نتيجة جيدة".

وتابع ضياء رشوان :" هناك ضعف في الحياة السياسية والحزبية في مصر، ولا أحد ينكر ذلك، لكن بمجرد أن تناقش الجميع خرجوا بنتائج قوية، وهذا هدف الحوار الوطني، لا أحد يفرض رأيه، لكن يحاول إقناع الآخرين به".