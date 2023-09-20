مصابة بورم وفتاق.. الطب البيطري يكشف تفاصيل "البقرة المعجزة"

أكدت الدكتورة شيرين ذكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الفيديوهات المنتشرة عن البقرة المعجزة تعد خزعبلات، مشيرة إلى أنها ليست عشار وغير مكتملة البلوغ الجنسي مثلما يردد البعض.

وقالت شيرين ذكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البقرة مصابة بورم، وفتاق، وهو ما ظهر في كتلة الأمعاء التي نزلت من البقرة بحجم ضخم.

تكبيرات وتهليل الناس حولها

وتابعت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه أحزنني في فيديو البقرة المعجزة تكبيرات وتهليل الناس حولها، معلقة “فين قيمة العلم والتعليم؟”.