فودة: المنح الدراسية للطلبة المتفوقين غير القادرين وليست حقا مكتسبا للجميع

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المنح الدراسية الجامعية لطلاب جنوب سيناء هي نتاج مجهود كبير مشيرا إلي أنها مخصصة للمتفوقين الغير قادرين وأوضح فودة أنها ليست حق مكتسب للجميع .

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدورية بقاعة الديوان العام بطور سيناء

بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة

هنأ محافظ جنوب سيناء مواطني المحافظة وكافة الجهات بالمحافظة بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف،

اشار المحافظ لكافه الانجازات الكبرى التي تجري على ارض الدولة بصفه عامه وجنوب سيناء بصفه خاصه وجهود الدولة لدفع عجله التنمية في كافه المجالات في ظل التحديات الدولية التي تواجهها سواء الطبيعية او غير الطبيعية،

كما تطرق المحافظ لجهود المحافظة في مجال توفير المنح الجامعية لأبنائها الطلاب واشار الى ان هذه المنح نتاج مجهود كبير وهي مخصصه للمتفوقين الغير قادرين من ابناء المحافظة وانها ليست حق مكتسب للجميع،

واشار المحافظ الى اننا نستعد لعدد من الفعاليات الهامه خلال الايام القادمة ومنها زياره رئيس الوزراء وقيامه بجوله بمدن كاترين ونويبع وطابا، بصحبه عدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، فضلا على استضافه مدينه شرم الشيخ لعدة فعاليات هامه، ومنها سباق دراجات عالمي بمشاركه 350 متسابق من 35 دوله بطول سباق 170 كيلو متر، فضلا على استضافه المدينة لمؤتمر دولي للبنوك الأسيوية بمشاركه عالميه متميزة ،بالإضافة لعدد من الفاعليات وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى،

كما ان المحافظة في اطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر اكتوبر العظيم والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وتقوم المحافظة بتوزيع كميات هائلة من اللحوم والارز والسكر وحلوى المولد وبونات سلعه غذائية وذلك مجانا للأسر الاولى بالرعاية، وبمناسبه التغيرات المناخية ونتائجها السيئة على عدد من دول الجوار دعا المحافظ وزير الري والموارد المائية للقيام بجوله بمدن خليجي السويس والعقبه للاطمئنان على كافه مشروعات السدود وتحديثها إذا لزم الامر،

كما ناقش المحافظ عده موضوعات اخرى ومنها استعداد المحافظة للاشتراك في المسابقات المحلية بعده مشروعات خضراء وكذا مناقشه الخطة الاستثمارية 2023 /2024 وعدد من المشروعات الاخرى الجارية بالمدن .

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