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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أم أمريكية تواجه تهمة ترك طفلها مع جثمان رجل متوفى والسبب صادم!

أم أمريكية متهمة
أم أمريكية متهمة بترك طفلها مع جثمان رجل متوفى والسبب صادم

قالت الشرطة الأمريكية إنه تم القبض على سيدة تدعى إيمي كيمبر 32 عامًا من فلوريدا لأنها تركت طفلها البالغ من العمر 11 عاما مع جثمان رجل متوفى في غرفة داخل منتجع Hammock Beach Golf Resort & Spa في بالم بيتش.

وأكدت الشرطة أن المرأة تواجه تهمة إهمال طفلها بعد أن تركته في غرفة فندق مع جثمان رجل متوفى يبلغ من العمر 60 عاما.

المخدرات والأعمال المنافية للآداب:

 

وبحسب موقع ديلي ستار، اصطحبت كيمبر طفلها إلى منتجع وسبا هاموك بيتش للغولف مساء يوم السبت 9 سبتمبر لكي تتمكن من تعاطي المخدرات وممارسة الأعمال المنافية للآداب مع رجلين من بينهم الرجل المتوفى.

وصرحت الشرطة الأمريكية أن كيمبر شعرت أن الرجل (يشخر) بشكل غير عادي ورغم ذلك تركت طفلها معه في نفس الغرفة وغادرت مع الرجل الآخر وعادوا بعد عدة ساعات ليجدوا الرجل البالغ من العمر 60 عامًا متوفيًا بينما طفلها لا يزال في الغرفة معه.

احتجزت إدارة الأطفال والعائلات بفلوريدا الطفل واقتادت الشرطة كيمبر للتحقيق معها وهي محتجزة الآن مقابل كفالة قدرها 15 ألف دولار أمريكي. 

الشرطة الأمريكية إيمي كيمبر فلوريدا تهمة إهمال طفلها تعاطي المخدرات ممارسة الأعمال المنافية للآداب

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