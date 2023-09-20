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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

امرأة إيطالية تطلب إستاكوزا من أحد المطاعم ثم ترميها في البحر.. شاهد!

امرأة إيطالية طلبت
امرأة إيطالية طلبت الإستاكوزا في أحد المطاعم وتصرفت بغرابة!!

أثناء تناولها العشاء مع زوجها في مطعم شهير للمأكولات البحرية بإيطاليا، طلبت امرأة استاكوزا أو جراد البحر بقيمة 175 جنيها إسترلينيا كوجبة عشاء شهية، لكنها صدمت رواد المطعم عندما استقبلت الطبق!

أخذت المرأة الاستاكوزا من الطبق المقدم لها وقامت برميه مرة أخرى في البحر بهدف إنقاذه وإعادته للحياة مرة أخرى، وقام زوجها بتصوير ما حدث وتم تداوله عبر الإنترنت.

المرأة الإيطالية تمسك بالاستاكوزا لالقائها في البحر

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الاستاكوزا سبحت في البحر بمجرد لمسها للماء. وبحسب موقع ديلي ستار، أصيب رواد وموظفو المطعم بالذهول من هذا الحدث الغريب لأنهم اعتقدوا أن المرأة تمزح بينما أكد زوجها أنطونيو أنه تأثر بعملها الصالح.

حظر النباتيين لأسباب عقلية

وجاء رد فعل هذه المرأة بعدما انتقد أحد الناشطين في مجال حقوق الحيوان رئيس مطعم بعد أن حظر النباتيين "لأسباب تتعلق بالصحة العقلية".

المرأة تلقي الاستاكوزا في البحر

وقال فيغان بوتي، واسمه الحقيقي تاش بيترسون، ناشط في مجال الحيوانات، إن الخطوة التي اتخذها الشيف الشهير جون ماونتن بحظر الزبائن الذين يتناولون النباتات من مطعمه فاير في بيرث بأستراليا، كانت "تمييزية". 

لكن ماونتن، الذي تشمل تخصصاته في الطهي شرائح اللحم والمأكولات البحرية، قال إن القرار كان "أفضل تسويق حدث على الإطلاق" لمطعمه.

إيطاليا استاكوزا جراد البحر حظر النباتيين لأسباب عقلية تاش بيترسون جون ماونتن

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