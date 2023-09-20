على الفطور.. طريقة عمل خبز بالشيكولاتة

تعتبر طريقة عمل خبز بالشيكولاتة من الحلويات العالمية ، وهو حلي سهل ولذيذ سينال إعجاب كل أفراد الأسرة كما يصلح لتناوله على الفطور، مع كوب من الحليب.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل خبز بالشيكولاتة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل خبز بالشيكولاتة

طريقة عمل خبز بالشيكولاتة

مقادير خبز بالشيكولاتة

2 كوب دقيق

2/1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

2/1 كوب زبدة

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 بيض

4/3 كوب ماء

مقادير الحشو

تفاح أو موز أو قطع شيكولاتة (حسب رغبتك)

طريقة عمل خبز بالشيكولاتة

_ فى وعاء عميق نخلط الدقيق مع الخميرة، والحليب جيدا و نقوم بتقليبهم معا .

_ فى وعاء آخر نخقق البيض مع الزبد و السكر بالمضرب اليدوى حتى تمام ذوبان السكر، و الحصول على قوام كريمي .

_ يضاف خليط الدقيق على خليط البيض بالتدريج مع استمرار الخلط .

_ تضاف الماء بالتدريج مع العجن المستمر حتى الحصول على عجين متجانس .

_ نقوم بفرد العجين علي سطح أملس مرشوش بالدقيق .

_ نشكل العجين علي هيئة مثلثات.

_ نقوم بحشو مثلثات العجين بأي حشو مما يلي حسب رغبتك : ( تفاح مع السكر البني و القرفة ، أو بالموز ، أو بقطع الشيكولاته. )

_ نقوم بلف مثلثات العجين لتصبح مثل شكل الكرواسون .

_ نترك العجين جانبا حتي يُختمر، بعد ان يختمر العجين نرش بالماء أو ببياض بيض.

_ نسخن الفرن على 180 درجة .

_ نرص العجين فى صاج مدهون قليل من الزيت .

_ ندخل الصاج الفرن لمدة 12 دقيقة او حتى تمام النضج .

_ نقدم خبز بالشوكولاتة مع المربي أو فاكهة كحلى إفطار أو عشاء.