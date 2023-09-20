توسع غير مسبوق بمجال الدفاع بين روسيا وإيران خلال اجتماع عسكري هام

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، إن العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران في مجال الدفاع شهدت توسعا غير مسبوق خلال العقد الماضي.

وأضاف أشتياني في بيان له: "على مدى العقد الماضي، شهدت العلاقات الدفاعية والأمنية مع روسيا تطورا غير مسبوق".

وتابع وزير الدفاع الإيراني موجه حديثة لنظيره الروسي: "زيارتكم وتوقيع مذكرة التفاهم يمثلان بداية مرحلة جديدة تماما وجديدة بشكل أساسي في علاقاتنا الثنائية".

وأشار إلى أن "العلاقات المتميزة بين إيران وروسيا تأتي بدعم قادة البلدين، فهم يضمنون الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال أشتياني لشويجو: "من الصعب أيضًا المبالغة في تقدير دورك الشخصي في علاقاتنا الثنائية"، مشيرا إلى أن هناك الآن "تغيرات كبيرة في النظام العالمي".

وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "العديد من الدول بدأت أخيرا بالتفكير في إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وبدأت هذه الدول تفكر بشكل مستقل، ويسعدني أن أرى أن هناك بعض الدول الأوروبية بينها".

ووفقا له، فإن "الاجتماعات في إطار منظمة شنجهاي للتعاون وبريكس تظهر أن العديد من الدول تعيد توجيه نفسها نحو التعددية القطبية".

وأشار أشتياني إلى أنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت روسيا وإيران بتوسيع تعاونهما بشكل كبير في العديد من المجالات"، مضيفا: "أود أن أشير بشكل خاص إلى القضية الإقليمية، وهي الحرب المشتركة ضد الإرهاب والتطرف".

وقال: "فمع ما يحدث في العالم اليوم، فإن إيران وروسيا رأتا كل الشروط المسبقة لإقامة تحالف قوي"، متابعا: "أنا متأكد من أن تعاوننا سيؤدي إلى السلام والاستقرار على الساحة الدولية".

ولفت إلى أن هناك العديد من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية والإقليمية والتي يود مناقشتها مع وزير الدفاع الروسي.