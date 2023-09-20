عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توسع غير مسبوق بمجال الدفاع بين روسيا وإيران خلال اجتماع عسكري هام

روسيا وإيران
روسيا وإيران

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، إن العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران في مجال الدفاع شهدت توسعا غير مسبوق خلال العقد الماضي.

وأضاف أشتياني في بيان له: "على مدى العقد الماضي، شهدت العلاقات الدفاعية والأمنية مع روسيا تطورا غير مسبوق". 

وتابع وزير الدفاع الإيراني موجه حديثة لنظيره الروسي: "زيارتكم وتوقيع مذكرة التفاهم يمثلان بداية مرحلة جديدة تماما وجديدة بشكل أساسي في علاقاتنا الثنائية".

وأشار إلى أن "العلاقات المتميزة بين إيران وروسيا تأتي بدعم قادة البلدين، فهم يضمنون الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال أشتياني لشويجو: "من الصعب أيضًا المبالغة في تقدير دورك الشخصي في علاقاتنا الثنائية"، مشيرا إلى أن هناك الآن "تغيرات كبيرة في النظام العالمي".

وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "العديد من الدول بدأت أخيرا بالتفكير في إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وبدأت هذه الدول تفكر بشكل مستقل، ويسعدني أن أرى أن هناك بعض الدول الأوروبية بينها". 

ووفقا له، فإن "الاجتماعات في إطار منظمة شنجهاي للتعاون وبريكس تظهر أن العديد من الدول تعيد توجيه نفسها نحو التعددية القطبية".

وأشار أشتياني إلى أنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت روسيا وإيران بتوسيع تعاونهما بشكل كبير في العديد من المجالات"، مضيفا: "أود أن أشير بشكل خاص إلى القضية الإقليمية، وهي الحرب المشتركة ضد الإرهاب والتطرف".

وقال: "فمع ما يحدث في العالم اليوم، فإن إيران وروسيا رأتا كل الشروط المسبقة لإقامة تحالف قوي"، متابعا: "أنا متأكد من أن تعاوننا سيؤدي إلى السلام والاستقرار على الساحة الدولية".

ولفت إلى أن هناك العديد من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية والإقليمية والتي يود مناقشتها مع وزير الدفاع الروسي.

وزير الدفاع الروسي من إيران: الضغط على موسكو وطهران بالعقوبات أظهر عدم جدواه

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة لـ إيران في نيويورك |تفاصيل

وزير الدفاع الايراني محمد رضا اشتياني سيرجي شويجو موسكو طهران روسيا إيران وروسيا ايران منظمة شنجهاي للتعاون بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

عليكي جن وعمل سفلي .. شيخ وزوجته يُمارسان علاقات مع الزبائن |تحقيقات

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

الشيخ الدجال.. أقام علاقة مع الضحية بعدد حروف اسمها

زوجة لاعب كرة قدم| من سلمى الجابري ملكة جمال مصر لعام 2023

25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق جاهزة للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الروسي من إيران: الضغط على موسكو وطهران بالعقوبات أظهر عدم جدواه

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة لـ إيران في نيويورك |تفاصيل

الأمن يوقفه.. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يحتج ضد خطاب رئيس إيران

بيان خليجي أمريكي يطالب إيران بالتعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية

رئيس إيران يتهم أمريكا بصب الزيت على النار في أوكرانيا

رسميا.. إيران تعترف بإقليم ناجورنو كاراباخ كجزء من أذربيجان

ترشيحاتنا

ثقافة العفاف.. البرلمان الإيراني يتبنى قانونًا يتعلق بإلزامية الحجاب

وزير التعليم: دراسة تحليلية لنتيجة الثانوية العامة.. وإعداد مقياس لتحديد مستوى القراءة والكتابة للطلاب

عزومة مركبية|كاتب: أمريكا لم تقدم يد العون الحقيقية لـ ليبيا

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

بعد تبادل القاهرة وأنقرة الزيارات| ماذا ينتظر إقليم الشرق المتوسط بعد تقارب البلدين

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتكرو السجائر هربوا من شارع باب البحر إلى 3 محافظات| القصة كاملة

رحيل فرناندو بوتيرو.. فنان الكائنات الضخمة والنساء المستديرات

بخطوات سهلة وبسيطة.. كيف يمكنك علاج الإنفلونزا في البيت؟

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

فيديو

موجودة وبكميات.. أماكن تواجد أدوية الأورام وطرق الحصول عليها

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ